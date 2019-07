Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL’assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive, Moda e Design Cristina Tajani con il Direttore di Vogue Italia Emauele Farneti presenta alla stampa il programma della Vogue For Milano 2019 che si terrà il prossimo 12 settembre.Palazzo Morando in Via Sant’Andrea 6, (ore 11.00)Alessandro Morelli, capogruppo della Lega in Comune e Flavio Verri, capogruppo consiliare lega del municipio 5, effettuano un sopralluogo presso il campo rom di via Vaiano Valle.via Vaiano Valle, 41 (ore 11.00)L'assessore alla Cultura Filippo Del Corno interviene all'anteprima dedicata alla stampa della mostra "Nanda Vigo. Light Project", in programma a Palazzo Reale dal 23 luglio al 29 settembre 2019.Palazzo Reale, sale espositive al primo piano (ore 12.00)Si riunisce il Consiglio comunalePalazzo Marino, Piazza della Scala, 2 (ore 16.30) (segue) (Rem)