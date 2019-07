Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (3)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.VARIEIl Ministro per i beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, interviene all’inaugurazione del restauro della Chiesa ipogea di San Sepolcro.Cripta del Santo Sepolcro, piazza San Sepolcro (ore 14.00)MONZAIl sindaco di Monza Dario Allevi, l'assessore allo sport Andrea Arbizzoni e l'assessore alle attività produttive e alla cultura Massimiliano Longo presentano il programma di “Monza fuori Gp 2019", gli eventi da vivere in città in occasione del gran premio di formula1, quattro giorni all’insegna dei motori nel cuore di Monza. Saranno presenti i partner che hanno contribuito alla realizzazione delle iniziative e delle manifestazioni.Comune di Monza sala giunta, 2° piano, Piazza Trento e Trieste (ore 12.00) (Rem)