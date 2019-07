Business news: Brasile, Bc stima crescita Pil ancora in calo, nel 2019 0,81 per cento

- Gli analisti delle istituzioni finanziarie brasiliane hanno rivisto al ribasso per la ventesima settimana consecutiva dall'inizio dell'anno la stima di crescita del Prodotto interno lordo (Pil) nel 2019, portandola allo 0,81 per cento. Il dato è contenuto nel bollettino di mercato della Banca centrale brasiliana, noto anche come rapporto "Focus", pubblicato il 15 luglio. Il rapporto è il risultato di un sondaggio effettuato tra oltre 100 istituzioni finanziarie del paese. La previsione precedente di lunedì 8 luglio proiettava la crescita del Pil allo 0,82 per cento. Questa ennesima riduzione settimanale conferma ancora una volta la tendenza di progressiva flessione dell'economia brasiliana. (Res)