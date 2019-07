Business news: Brasile, governo include terzo reattore centrale nucleare di Angra nel programma di partnership di investimento

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha inserito il progetto di costruzione del terzo reattore della centrale nucleare di Angra dos Reis, nello stato di Rio de Janeiro, nell'elenco delle opere da realizzare nell'ambito del Programma di partnership di investimento (Ppi) del governo federale. La disposizione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale. I progetti Ppi sono trattati come una priorità nazionale e in virtù di questo status beneficiano di facilitazioni nell'ambito del conseguimento di permessi e certificazioni da parte delle agenzie pubbliche di controllo. La classificazione è un passaggio strategico per riprendere la costruzione del terzo reattore di Angra, ferma ormai da decenni. Il ministro Bento Albuquerque nel corso della cerimonia per i primi cento giorni del governo Bolsonaro aveva annunciato l'intenzione del ministero accelerare i lavori e completare la costruzione del reattore entro il 2026. (Res)