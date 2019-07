Business news: Brasile, numero di piccole e micro imprese indebitate segna record storico

- Il numero di piccole e micro imprese brasiliane con pagamenti in arretrato o incapaci di pagare i debiti ha raggiunto un nuovo massimo storico a maggio 2019. Lo riporta uno studio della Serasa Experian commissionato dalla Confederazione nazionale delle micro e piccole industrie (Conampe). Secondo quanto riportato oltre 5,4 milioni di imprese sarebbero insolventi. Il numero rappresenta il record assoluto della serie storica iniziata a marzo 2016. Rispetto al maggio dell'anno scorso, mese segnato dallo sciopero dei camionisti, il numero di società del segmento con debiti non pagati è aumentato del 6,9 per cento. In relazione ad aprile 2019 l'incremento è stato dello 0,5 per cento. Il settore dei servizi ha registrato la crescita maggiore con un + 10,5 per cento, seguito dal settore industriale (2,4 par cento) e dal settore del commerciale (2,2 per cento). Quanto agli stati, Rio de Janeiro ha registrato l'aumento più significativo con un + 11,8 per cento. Uniche diminuzioni, quelle registrate negli stati dell'Alagoas (-5,4 per cento), Rio Grande do Norte (-4,0 per cento) e Piauí (-3,2 per cento). (Res)