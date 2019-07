Cina: provincia Fujian incrementa scambi con paesi Bri del 13 per cento nel primo semestre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati resi noti dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc) in occasione del secondo Forum sulla sulla Nuova via della seta per la cooperazione internazionale (Brf) che si è tenuto ad aprile a Pechino, il volume degli scambi di beni tra la Cina e i paesi e le regioni lungo la Nuova via della seta ha superato i seimila miliardi di dollari nel periodo compreso tra il 2013 e il 2018. La Cina ha firmato 173 documenti di cooperazione con 125 paesi e 29 organizzazioni internazionali. I treni merci Cina-Europa, che collegano la Cina con 50 città in 15 paesi europei, hanno effettuato oltre 14 mila viaggi. Sono stati firmati accordi tra le banche centrali per lo scambio delle rispettive valute con 20 paesi. (Cip)