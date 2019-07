Roma: Cesa (Udc), Barbareschi ha salvato teatro, basta accanimento contro l'Eliseo

- "Le radici sono importanti anche per la formazione delle nuove generazioni. Vedere questo susseguirsi continuo di attacchi verso Luca Barbareschi che ha salvato un teatro come l'Eliseo e lo ha restituito come polo culturale alla città di Roma è un controsenso totale. Bisognerebbe capire le ragioni di questo accanimento. Anche perché Roma oggi più che mai ha bisogno di cultura e di uomini della cultura che sappiano porre un argine all'imbarbarimento culturale della città". Così, in una nota, Lorenzo Cesa segretario Udc.(Rer)