Minori: Ronzulli (FI), stop a chiacchiere e uso strumentale, si discuta subito disegno legge

- Licia Ronzulli, presidente commissione Infanzia, su Facebook, interviene sulla vicenda degli affidi. "Non so se mi fa più schifo il silenzio imbarazzato di alcuni sulle vicende di Bibbiano o l'uso strumentale, per fini propagandistici, dei bambini e dei genitori ai quali sono stati tolti - scrive -. I magistrati indagano su 70 casi di altrettanti piccoli che potrebbero essere stati allontanati senza ragione. Chi ha sbagliato, pagherà: le pene dovranno essere severe e soprattutto certe. Però ora basta andare lì con il megafono e gli striscioni, fare video su Facebook sulla pelle di quei bambini: non è questo che ci chiedono né i piccoli né le famiglie dilaniate. Si può e si deve tenere alta l'attenzione raccontando i fatti ma devono seguire azioni concrete, svolgendo appieno il nostro compito di legislatori". "Il problema degli affidi illeciti - dice Ronzulli che ha presentato una proposta di legge in materia per riformare la normativa vigente - non può essere derubricato a una lotta che scade nella miseria tra destra e sinistra, tra 5Stelle e Pd. Si deve risolvere, punto. Ecco perché abbiamo presentato un disegno di legge che corregge e aggiorna la normativa, che può evitare che casi come questi si ripetano. La soluzione dunque c'è: si discuta subito il disegno di legge, lo si arricchisca con i contributi di tutti e si faccia presto. Altrimenti si fanno solo chiacchiere".(Com)