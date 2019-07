Roma: Brunetta (FI), Barbareschi bravo impresario teatrale, basta con i soliti accanimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Luca Barbareschi è un bravo attore, un bravo regista, un bravo impresario teatrale e cinematografico. Ha preso in mano il teatro Eliseo e, con proprie risorse, ha cercato di rilanciarlo. L’ha rilanciato, anche chiedendo, giustamente, aiuti pubblici. Noi gli abbiamo dato una mano e continueremo a dargliela". Lo scrive in una nota il deputato di Forza Italia Renato Brunetta. "Non comprendiamo tanto accanimento contro di lui, dai soliti noti, dai prenditori di soldi pubblici senza talento o dagli occupatori di teatri altrui, senza futuro. Per questo, diciamo ancora una volta, forza Luca, forza Eliseo".(Com)