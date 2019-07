Stati Uniti-Turchia: fonti stampa, Trump incontrerà senatori per discutere ipotesi sanzioni ad Ankara

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontrerà presto i membri del Senato per discutere delle eventuali sanzioni alla Turchia in seguito all'acquisto di sistemi di difesa aerea S-400 dalla Russia. Lo riferiscono fonti della Casa Bianca citate dalla stampa Usa. Secondo quanto riferisce il quotidiano “The Wall Street Journal”, il Congresso starebbe intensificando la pressione nei confronti di Trump affinché assuma una posizione più dura nei confronti di Ankara, imponendo sanzioni che vadano dai divieti d’ingresso alla negazione delle licenze di esportazione. La scorsa settimana il presidente Usa ha dichiarato che gli Stati Uniti non venderanno aerei da combattimento F-35 alla Turchia dopo che Ankara ha deciso di proseguire all'acquisto del sistema di difesa missilistica S-400 dalla Russia, tuttavia questo non comporterà “per il momento sanzioni” contro Ankara. (segue) (Res)