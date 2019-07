Stati Uniti-Turchia: fonti stampa, Trump incontrerà senatori per discutere ipotesi sanzioni ad Ankara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inquilino della Casa Bianca ha detto che la decisione di vietare la vendita dell'F-35 è stata presa a malincuore. "Dato che hanno un sistema di missili fabbricato in Russia, ora non possono acquistare più i 100 aerei", ha detto Trump dalla Casa Bianca. “Ora stiamo dicendo alla Turchia che, poiché sei stato davvero costretto a comprare un altro sistema missilistico, non ti venderemo i caccia F-35", ha detto il presidente. "È una situazione molto difficile quella in cui si trovano ed è una situazione molto difficile quella in cui sono stati messi gli Stati Uniti. Detto tutto ciò, ci stiamo lavorando, vedremo cosa accadrà. Ma non è davvero giusto”, ha commentato Trump, che non fatto riferimento a possibili nuove sanzioni contro Turchia, mossa che rimane sul tavolo dopo l'acquisto da parte di Ankara del sistema di difesa aerea russo S-400. Il giorno dopo l’annuncio, tuttavia, Trump ha precisato che l’acquisto da parte della Turchia del sistema di difesa aerea russa S-400 non comporterà “per il momento sanzioni” da parte degli Stati Uniti contro Ankara. “La situazione con la Turchia è molto complessa e difficile, siamo in contatto con i funzionari turchi”, ha spiegato Trump sottolineando che gli Stati Uniti hanno ripetutamente respinto le richieste della Turchia di acquistare sistemi di missili Patriot in passato e che l'intera situazione era "ingiusta". (segue) (Res)