Rai: Anzaldi (Pd), Tg2 rischia super sanzione su servizio Svezia

- Il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai, afferma che che "l'Agcom sta per comminare una super sanzione al Tg2 per violazione del pluralismo informativo a proposito del servizio sull'immigrazione 'fuori controllo' in Svezia. Lo rivela il blog Antenne di Repubblica.it. Ho inviato una lettera all'Ambasciata svedese, che aveva protestato formalmente per quel servizio, segnalando il contenuto dell'articolo". "La decisione dovrebbe essere presa - prosegue Anzaldi su Facebook - alla riunione dell'Authority del 23 luglio, l'ultima prima della scadenza dei commissari. Vedremo se l'Agcom ristabilirá il buon nome del nostro Paese dopo il danno causato dal Tg2 del direttore Sangiuliano". (Com)