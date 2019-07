Business news: Uruguay, annunciato incontro tra presidente Vazquez e presidente Petrobras su cessione Montevideo Gas

- Il presidente dell'Uruguay, Tabaré Vazquez, si è riunito mercoledì 17 luglio a Santa Fé, in Argentina, con il presidente della compagnia petrolifera di Stato brasiliana, Petrobras, Roberto Castello Branco, al margine del vertice dei capi di Stato del Mercato comune del Sud. Al centro dei colloqui, hanno affermato fonti del governo di Vazquez al quotidiano "El Observador", il piano di disinvestimenti che sta portando avanti Petrobras in Uruguay, con riferimento in particolare alla concessione della distribuzione di gas nella capitale uruguaiana attraverso Montevideo Gas. (Res)