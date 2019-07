Business news: Ecuador, proteste contro politiche economiche del governo

- Centinaia di persone si sono riversate in strada in diverse città dell’Ecuador per protestare contro le politiche economiche del governo del presidente Lenin Moreno. Lo riferisce il quotidiano “El Universo”, secondo cui i manifestanti protestano contro una possibile riforma del mercato del lavoro e contro l’accordo di credito con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Alcuni di loro, riferisce il quotidiano, hanno esibito cartelli con su scritto “Fuori Lenin”, “No all’Fmi”, “Vogliamo un buon governo”. La manifestazione è stata convocata da organizzazioni sociali, contadini e sindacati. (Res)