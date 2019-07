Business news: America Latina, Mercosur, blocco sudamericano punta ad accordo con Alleanza Pacifico

- Mentre celebra la recente chiusura dell'accordo di libero scambio con l'Unione Europeo (Ue), il Mercato comune dell'America meridionale (Mercosur), blocco regionale composto da Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay, ha già inserito in agenda l'inizio di un tavolo negoziale anche con l'Alleanza del Pacifico (Ap), area integrata da Cile, Perù, Colombia e Messico. "Tra gli otto paesi che integrano i due blocchi commerciali abbiamo convergenze politiche e strategiche, una comunità di valori molto potente e per questo abbiamo definito una tabella di avvicinamento", ha dichiarato il segretario per le Relazioni economiche dell'Argentina e principale negoziatore per Buenos Aires dell'accordo con l'Ue, Horacio Reyser. Al centro degli interessi dei paesi del Mercosur soprattutto il mercato messicano, composto da 130 milioni di consumatori, e "dove i nostri prodotti agroalimentari non entrano liberamente come vorremmo", ha detto Reyser. (Res)