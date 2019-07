Business news: America Latina, Bolsonaro assume presidenza pro-tempore Mercosur, focus su modernizzazione e apertura commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Modernizzazione le normative e ulteriore apertura a nuovi accordi di libero scambio. Questi i punti principali dell'agenda che porterà avanti il Brasile nell'ambito della presidenza pro-tempore del Mercato comune del Sud secondo quanto ha dichiarato il presidente Jair Bolsonaro nel corso del 54esimo vertice dei capi di stato del blocco a Santa Fé. "Approfitto di questa occasione per affermare l'impegno del mio governo per la modernizzazione del blocco, per farne uno strumento di inserimento nel commercio mondiale senza una caratterizzazione ideologica", ha dichiarato Bolsonaro, secondo il quale l'accordo di libero scambio siglato con l'Unione europea "è il risultato di questo nuovo orientamento" già intrapreso con la precedente presidenza del governo argentino di Mauricio Macri. "Aspiriamo ad una ulteriore apertura commerciale e alla revisione delle Tariffe esterne comuni (Tec)" ha quindi aggiunto il presidente brasiliano, in riferimento alla flessibilizzazione dell'attuale schema di tariffe in vigore per tutti i paesi membri nei confronti dei prodotti extra-Mercosur. A questo proposito Bolsonaro ha parlato della sua intenzione di includere le automobili e lo zucchero nella lista dei prodotti soggetti a Tec. (Res)