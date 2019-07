Kosovo-Serbia: presidente parlamento Pristina, nessun accordo senza sostegno Usa

- Il presidente del parlamento kosovaro Kadri Veseli ha incontrato a Washington il presidente della commissione Esteri del Senato degli Stati Uniti Bob Menderez. Secondo quanto riportato dal quotidiano "Insajderi", Veseli ha informato il senatore statunitense sugli sviluppi politici in corso in Kosovo e nei Balcani, esternando il suo apprezzamento per il contributo e il sostegno di Washington. "Non ci può essere un accordo finale tra Kosovo e Serbia senza l'America", ha dichiarato il presidente del parlamento di Pristina. "Il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti in questo processo - ha affermato Veseli - è essenziale per il raggiungimento dell'accordo che dovrebbe assicurare il riconoscimento dell'indipendenza e dalla sovranità dello Stato del Kosovo, così come un seggio alle Nazioni Unite". (segue) (Kop)