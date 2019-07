Kosovo: dichiarazione congiunta su dialogo tra comunità del nord

- La missione dell'Osce in Kosovo ha organizzato una cerimonia per la firma di una dichiarazione congiunta sulla promozione del dialogo tra le varie comunità nei comuni di Mitrovica, Vushtrri, Skenderaj e Podujeve. Nel suo discorso all'evento, secondo quanto riferisce il quotidiano "Epoka", il capo della missione Osce in Kosovo Jan Braathu ha ringraziato i sindaci dei paesi coinvolti sostenendo che il documento siglato può sostenere la cooperazione tra i comuni nella promozione delle esigenze locali. "Il comune di Mitrovica ha fatto sforzi continui per la rappresentazione adeguata di tutte le comunità che vivono nella nostra città, dando attuazione a diversi progetti nella loro integrazione e riparando le infrastrutture stradali", ha dichiarato il direttore dell'amministrazione locale di Mitrovica Hysen Muzliukaj. (Kop)