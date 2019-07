Serbia: capo delegazione Ue Fabrizi, avanti con determinazione verso obiettivo europeo (2)

- Il settore comprende i punti democratici fondamentali, dal funzionamento del parlamento all'indipendenza della magistratura e dei media. "Circa il 40 per cento del rapporto, una quarantina di pagine, è dedicato alle riforme dello Stato di diritto", ha ancora osservato il capo delegazione. Nell'ultimo incontro tra Fabrizi e il presidente serbo Aleksandar Vucic, avvenuto nei giorni scorsi, il capo dello Stato ha riconfermato l'impegno della Serbia nel continuare nell'attuazione delle riforme necessarie per il paese. "Il nostro messaggio è stato quello per un maggiore impegno, una maggiore capacità di incidere sulle riforme necessarie", ha ancora detto il capo delegazione ricordando i due elementi fondamentali del mandato negoziale. "Non dobbiamo mai pensare ad una logica 'o il Kosovo o le riforme'. La Serbia deve avanzare in entrambi i settori", ha precisato Fabrizi. "Mentre nella questione Kosovo la responsabilità sta a Belgrado ma sta anche a Pristina, la responsabilità sulle riforme interne, economiche, amministrative, dello Stato di diritto sono pura responsabilità serba, non ci sono attori diversi", ha ancora detto l'ambasciatore. (segue) (Seb)