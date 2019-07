Serbia: capo delegazione Ue Fabrizi, avanti con determinazione verso obiettivo europeo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra questi circuiti virtuosi c'è certamente il tema della connettività. "Ad esempio stiamo finanziando l'autostrada Belgrado-Pristina", ha ancora osservato Fabrizi. L'accordo dello scorso aprile sull'abbassamento delle tariffe roaming nella regione, ha aggiunto, è un altro esempio importante di integrazione regionale, come pure l'apertura a Belgrado, il prossimo 15 settembre, del Segretariato regionale dei trasporti concordato a Trieste in occasione del Vertice sui Balcani occidentali. Gli sforzi dell'Unione europea nella regione sono dunque tangibili ed esprimono la determinazione di Bruxelles a proseguire nel processo di allargamento. Riguardo a questo punto, Fabrizi ha osservato che la Commissione uscente lavorerà fino a novembre e si dedicherà fino all'ultimo giorno anche al dossier dell'allargamento. "Il commissario (all'Allargamento Johannes) Hahn sarà qui la prossima settimana, per cui il lavoro continua: (l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue) Federica Mogherini, Johannes Hahn, tutto il team continuerà a lavorare fino alla fine del mandato e le linee politiche sono molto chiare", ha sottolineato Fabrizi. (segue) (Seb)