Turkmenistan: ambasciata turkmena a Mosca nega notizia morte Berdimuhamedow, "bufala colossale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata del Turkmenistan a Mosca ha negato la notizia secondo cui il presidente turkmeno Gurbanguly Berdimuhamedow sarebbe morto. “Si tratta di una bufala colossale”, ha detto un portavoce dell’ambasciata citato dall’agenzia di stampa “Tass”. La notizia è stata riportata in precedenza dal quotidiano russo "Govorit Moskva" che cita il direttore del Centro per il controllo delle questioni euroasiatiche Aslan Rubaev, secondo il quale Berdimuhamedow sarebbe deceduto. Ieri il canale YouTube dell'opposizione "Free Turkmenistan", citando suoi corrispondenti ad Ashgabat, aveva riferito la notizia secondo cui il presidente turkmeno sarebbe morto ieri a causa di un'insufficienza renale acuta. Al momento nessuna conferma né smentita ufficiale è giunta da parte delle autorità di Ashgabat. Berdimuhamedow, 62 anni, dal 21 dicembre 2006 al 13 febbraio 2007 è stato presidente ad interim del Turkmenistan in seguito alla morte improvvisa dell’allora capo dello Stato a vita Saparmyrat Nyyazow prima di essere eletto alle elezioni presidenziali del 2007.(Rum)