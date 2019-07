Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONE"Giovannino Guareschi scrittore, grafico, sceneggiatore: un confrontosulla figura di un artista innamorato della Lombardia", convegno sul rapporto tra Giovannino Guareschi e la Lombardia In occasione dell'anniversario della scomparsa del creatore di “Peppone e Don Camillo”, lo stesso tema della mostra promossa dal Consiglio regionale e aperta allo spazio eventi del Pirellone fino al 27 luglio. Intervengono Giancarlo Contini (Sindaco di Busseto), Massimo Spigaroli (chef stellato e Sindaco di Polesine Zibello), Davide Barzi (sceneggiatore), Egidio Bandini (coordinatore del Comitato celebrazioni guareschiane) e Giorgio Vittadini (Presidente Comitato celebrazioni guareschiane). Introduce i lavori il Vice Presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti.Palazzo Pirelli, sala Gonfalone, via Filzi, 22 ( ore 11.00)Conferenza stampa del gruppo regionale del Pd in merito alle proposte che intende avanzare durante la sessione estiva di bilancio in materia di edilizia residenziale pubblica e Aler. Intervengono la consigliera Carmela Rozza e il capogruppo Fabio Pizzul.Palazzo Pirelli, via Filzi 22, 14° piano, (ore 11.30)L'assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli partecipa all'inaugurazione della chiesa ipogea di San Sepolcro del 1030, a seguito dei lavori di restauro. Alla cerimonia è presente anche il ministro dei Beni e delle Attività culturali Alberto Bonisoli. L'arcivescovo di Milano Mario Delpini benedice la Cripta del Santo Sepolcro. I Cantori della Cappella musicale del Duomo accompagnano la cerimonia.Cripta del Santo Sepolcro, piazza San Sepolcro (ore 14.00)L'assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli partecipa a Gardone Riviera (BS), alla rappresentazione dello spettacolo 'Novecento' di Vittorio Sgarbi, nell'ambito della rassegna 'La Milanesiana 2019'. Introduce la serata il presidente del Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri.Vittoriale degli Italiani, Anfiteatro, via al Vittoriale, 12 - Gardone Riviera/BS, ( ore 21.00) (segue) (Rem)