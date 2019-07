Business news: Argentina, inflazione in aumento del 2,7 a giugno, +22,4 cento nel 2019

- L'inflazione in Argentina è stata del 2,7 a giugno, ha informato l'Istituto nazionale di statistica (Indec). Si tratta di un registro lievemente inferiore a quello di maggio del 2,9 per cento, ma che risulta ancora superiore sia alle previsioni del governo che dei principali organismi multilaterali. L'indice dei prezzi sui dodici mesi, da luglio 2018 a giugno 2018, si attesta al +55,8 per cento, mentre nei primi sei mesi dell'anno l'inflazione accumulata è del 22,4 per cento. A trainare al rialzo la media i settori delle telecomunicazioni, con un +7,1 per cento, quello dell'intrattenimento +3,7 per cento, e quello dei servizi della salute, con un +3,6 per cento. In linea con la media del 2,7 per cento gli aumenti dei servizi essenziali (acqua, luce, gas), delle bevande alcoliche e del tabacco, mentre al di sotto della media con l'1,6 per cento si attestano gli aumenti nel settore dei trasporti. (Res)