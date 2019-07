Business news: Cile e Argentina firmano dichiarazione su sviluppo integrazione energetica

- I presidenti del Cile, Sebastian Pinera, e dell'Argentina, Mauricio Macri, hanno firmato una dichiarazione congiunta che stabilisce come questione "prioritaria" l'integrazione energetica bilaterale e "ribadisce" l'impegno dei due paesi a rafforzarla. Nel documento, siglato in una riunione tenuta al margine del 54esimo vertice del Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur) nella provincia argentina di Santa Fé, i due capi di stato esprimono la loro soddisfazione per la ripresa delle esportazioni di gas naturale argentino verso il Cile e si impegnano ad aumentare gli invii. Oltre a questo Pinera e Macri hanno manifestato la volontà di ristabilire il funzionamento dell'oleodotto transandino che collega la regione cilena del Bio Bio con la provincia argentina di Neuquen e riprendere le forniture anche di petrolio approfittando il forte sviluppo della produzione nel bacino di Vaca Muerta. (Res)