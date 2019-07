Governo: Zingaretti, Di Maio-Salvini indecenti, ci parlino di Russia e fallimenti esecutivo

- "Il gatto e la volpe Di Maio e Salvini oggi hanno lanciato svariate bombe di distrazione di massa. Molte delle quali veramente indecenti. Ma non si illudano, il Pd non si fa distrarre". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti. "Il tema - prosegue - è sapere i legami della Lega con Putin e il fallimento di un governo che si è impantanato e non produce più nulla per i cittadini. Mollate le poltrone. Governo a casa e la parola agli Italiani". (Com)