Iran: ministro Trasporti, petroliera riparata a Gedda si dirige verso Golfo Persico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La petroliera iraniana Happiness 1, riparata a Gedda, in Arabia Saudita, lo scorso maggio per un'avaria al motore sta rientrando in Iran. Lo ha detto oggi il ministro dei Trasporti, Mohammad Eslami, citato dall'agenzia di stampa "Irna". L'episodio giunge nel pieno delle tensioni regionali tra Iran e Stati Uniti. "La petroliera si sta dirigendo verso il Golfo Persico con l'autorizzazione del porto di Gedda, trainato da due rimorchiatori iraniani", ha affermato. La compagnia petrolifera nazionale iraniana ha dichiarato che oltre alle "trattative politiche e diplomatiche" la liberazione dell'autocisterna richiedeva "il pagamento dei relativi costi" richiesti dall'Arabia Saudita. Secondo un rapporto del 2 luglio dell'agenzia iraniana "Mehr News", l'Iran ha pagato "oltre 10 milioni di dollari al porto di Gedda per le riparazioni e la manutenzione" dell'autocisterna. L'Arabia Saudita ha interrotto i legami diplomatici con l'Iran nel 2016, dopo che le sue sedi nel paese sono state attaccate in manifestazioni ordite dal religioso sciita Nimr al Nimr. Ieri, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Abbas Mousavi, ha ringraziato "Svizzera e Oman e le parti saudite per aver offerto servizi e strutture" per risolvere il problema. (Res)