Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- L'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia partecipa all'incontro con i soggetti interessati agli Avvisi Pubblici relativi agli Impianti Sportivi.Stadio Nando Martellini - Terme di Caracalla, Largo Vittime del Terrorismo (ore 18)REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l’assessore alla Sanità e Integrazione Socio Sanitaria, Alessio D’Amato, visitano la Struttura di Tutela della Salute Mentale e Riabilitazione dell’Età Evolutiva.Roma via Torrenova, 20 (ore 12:45)- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l’assessore alla Sanità e Integrazione Socio Sanitaria, Alessio D’Amato, visitano alcuni reparti dell’Ospedale Bambino Gesu’. Ospedale Bambino Gesu’ - ingresso Piazza San Onofrio(ore 15)- L'assessore al Turismo e alle Pari Opportunità della Regione Lazio, Lorenza Bonaccorsi visita “Le Tre Porte” il primo centro enogastronomico turistico e culturale della città di Rieti, accompagnata da Laura Ciacci, presidente della cooperativa sociale “Campagna Sabina”.Rieti, via della Verdura, 22/25 (ore 18) (segue) (Rer)