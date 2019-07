Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, lunedì 22 luglio, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: afa.Piemonte: si rinforza l'anticiclone subtropicale che determinerà condizioni in prevalenza stabili e soleggiate ovunque e basso rischio di fenomeni diurni anche in montagna. Il caldo comincerà ad essere molto intenso e fastidioso con alti tassi di umidità in pianura e temperature massime intorno ai 35-36°C, inferiori in Liguria. Venti a regime di brezza e mar Ligure quasi calmo. (Rpi)