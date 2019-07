Roma: Raggi, al via lavori banchine tram, più sicurezza e accessibilità per la rete tranviaria

- "Più sicurezza e accessibilità per la rete tranviaria di Roma: abbiamo avviato i lavori sulle banchine tram di viale Regina Elena, altezza dell'Università La Sapienza, per ampliare e metterle in sicurezza. Un cantiere che rientra in un pacchetto più ampio di interventi che stiamo realizzando sulle fermate del trasporto pubblico". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Su viale Regina Elena - aggiunge - vengono allargate le banchine e inseriti percorsi per ipovedenti e scivoli per persone con disabilità. Un intervento simile a quello completato recentemente a Scalo San Lorenzo, vicino Porta Maggiore, per l’allargamento e protezione di due banchine della linea tranviaria. Lavori di riqualificazione necessari per migliorare la rete e agevolare chi prende i mezzi pubblici tutti i giorni". (Rer)