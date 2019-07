M5s: Di Maio fa auguri di compleanno a Grillo, grazie per ciò che hai creato, uniti non ci ferma nulla

- Il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, fa gli auguri di compleanno al fondatore Bebbe Grillo: "La prima parola è: grazie - scrive su Facebook - Grazie per ciò che hai creato insieme a Gianroberto. Grazie per l’opportunità data al Paese e al futuro di milioni di giovani e non. Grazie per le tue idee e i tuoi valori. Grazie per tutte le volte che ci sei stato vicino, ma anche per tutte quelle in cui hai saputo starci lontano. Perché spesso, per crescere e maturare, occorre starsene soli, occorre anche saper sbagliare. E poi imparare. Grazie Beppe, tu mi hai insegnato a correre la maratona e non i cento metri. Ci saranno alti e bassi, ma se restiamo uniti e abbiamo ben chiaro l’obiettivo della nostra rivoluzione culturale, nulla ci fermerà! Buon compleanno e viva il Movimento 5 Stelle!(Com)