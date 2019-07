Trasporto aereo: ambasciatore Regno Unito chiarisce con ministro Aviazione Egitto decisione British Airways

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore del Regno Unito in Egitto, Jeffrey Adams, si è scusato oggi con il ministro egiziano dell'Aviazione civile Younes el Masry per non aver informato le autorità egiziane in anticipo sulla decisione di British Airways di sospendere i voli per il Cairo per sette giorni. Lo riferisce l'emittente "Sky News Arabia". Il ministro dell'Aviazione ha incontrato l'ambasciatore britannico, in seguito all'improvvisa decisione di British Airways di sospendere i voli per il Cairo per 7 giorni per "misure precauzionali". Il ministro egiziano ha espresso sgomento per la decisione della British Airways di "influenzare unilateralmente la sicurezza degli aeroporti egiziani senza ricorrere alle autorità competenti", mentre l'ambasciatore britannico "si è scusato con il ministro egiziano per non aver informato in anticipo le autorità egiziane". (Res)