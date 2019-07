Difesa: Egitto, esteso lo stato di emergenza per altri tre mesi

- Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha prolungato lo stato di emergenza a livello nazionale per la nona volta dall’aprile del 2017, quando due attentati nella domenica delle Palme provocarono almeno 44 morti. La disposizione avrà effetto da giovedì, 25 luglio, per tre mesi. Lo stato di emergenza consente al governo di intercettare e monitorare tutte le forme di comunicazione, imporre la censura e confiscare pubblicazioni, imporre un coprifuoco o ordinare la chiusura di esercizi commerciali, nonché designare aree per l'evacuazione. Permette inoltre alle forze di sicurezza di detenere le persone per qualsiasi periodo di tempo senza fornire una motivazione in quanto è considerato un "problema di sicurezza". I movimenti per i diritti umani hanno criticato la legge sullo stato di emergenza che, secondo loro, viene usato per reprimere giornalisti e oppositori (Cae)