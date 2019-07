Giappone: Abe, “ottenuto mandato per portare avanti le nostre politiche”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito liberaldemocratico (Ldp) del primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, e la formazione centrista Komeito alleata nel governo hanno vinto le elezioni per il rinnovo di metà della Camera dei consiglieri, la camera alta della Dieta, il parlamento bicamerale. Lo scrutinio non è ancora concluso, ma la coalizione ha già conquistato almeno 63 dei 124 seggi contesi oggi, da aggiungere ai 70 sui quali già poteva contare. Le proiezioni indicano però che il blocco favorevole alle riforme costituzionali non dovrebbe raggiungere la maggioranza di due terzi necessaria per emendare la Costituzione. Il premier ha rilasciato dichiarazioni televisive affermando che l’elettorato ha scelto la stabilità politica: “Ci siamo assicurati un mandato per continuare a portare avanti le nostre politiche”, ha detto. Il capo dell’esecutivo, con parole che sembrano riconoscere il mancato obiettivo dei due terzi dei seggi, si è rivolto anche alla minoranza auspicando che “i partiti di opposizione adempiano alle loro responsabilità” impegnandosi in un confronto costruttivo. (Git)