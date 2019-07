Kosovo: premier Haradinaj, liberalizzazione visti Ue è questione di giorni (4)

- "Ogni ulteriore ritardo nella liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari danneggerà la credibilità dell'Unione europea", ha detto nelle scorse settimane il presidente del parlamento di Pristina, Kadri Veseli. Quest'ultimo ha sottolineato che Pristina ha già dato adempimento a tutte le richieste dell'Ue per la liberalizzazione dei visti, ma "l'Ue non ha onorato le sue stesse decisioni". "Siamo il solo paese che non ha ottenuto la liberalizzazione dei visti. Stanno portando via i nostri giovani e questo è preoccupante in quanto stiamo concedendo visti di lavoro per migliaia dei nostri giovani e non ci stando concedendo la liberalizzazione", ha detto Veseli. Dopo l'esenzione dei visti nell'Ue per i cittadini della Macedonia del Nord, del Montenegro e della Serbia nel 2009, seguita da quella per gli albanesi e i bosniaci nel 2010, il Kosovo è rimasto l'unico paese dei Balcani occidentali ha non aver ottenuto la liberalizzazione. (segue) (Kop)