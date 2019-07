Milano: De Chirico (FI), mentre sindaco fa spot turistici, periferie sommerse dai rifiuti

- Mentre il sindaco Sala “realizza spot turistici nei suoi posti del cuore, le periferie sono sempre più luoghi insalubri e abbandonati al degrado”. Lo afferma, in una nota diffusa oggi, Alessandro De Chirico, Consigliere Comunale di Forza Italia a Milano. “Nei primi tre anni di mandato – rileva De Chirico - il sindaco ha dichiarato a più riprese che le periferie sono la sua ossessione, ma in quanto a lavoro svolto non si apprezzano risultati. Anzi, la situazione sembra peggiorare”. “A poche centinaia di metri dalla Darsena, nei pressi di Conca Fallata – spiega l'esponente azzurro - una vera e propria bomba ecologica non passa inosservata. Tra qualche mese partiranno i lavori della ciclabile VenTo, è questo lo spettacolo che vogliamo regalare ai turisti che percorreranno l'Alzaia del Naviglio Pavese? Com'è possibile che tutta quella spazzatura si sia accumulata lì senza che qualcuno intervenisse prima?”. “Caro signor sindaco, che a breve chiederai ai milanesi quali sono i luoghi a loro più cari, ti chiediamo un maggior impegno per migliorare Milano e non solo per curare la tua immagine di politico che vuol lasciare a tutti i costi qualcosa in eredità a Milano. I milanesi si accontentano dell'ordinaria amministrazione”, conclude De Chirico. (Com)