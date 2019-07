Bangladesh: 43 ricorsi in appello dopo le condanne per l’attentato alla stazione di Pakshi

- Quarantatré persone sono ricorse in appello all’Alta corte contro le sentenze pronunciate il 3 luglio dal tribunale di Pabna, in Bangladesh, per l’attentato del 23 settembre 1994 contro il treno su cui viaggiava l’allora leader dell’opposizione e oggi premier Sheikh Hasina, presidente della Lega popolare bengalese (Lega Awami). Sono state presentate tre diverse istanze, da parte di otto condannati a morte, 22 condannati all’ergastolo e tredici condannati a dieci anni di detenzione. L’avvocato patrocinante, Kayser Kamal, ha argomentato il ricorso sostenendo che le sentenze sono state emesse sulla base di motivazioni politiche e senza tenere in considerazione gli elementi presentati dalla difesa. (segue) (Inn)