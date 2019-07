Bangladesh: 43 ricorsi in appello dopo le condanne per l’attentato alla stazione di Pakshi (2)

- Hasina era in viaggio da Khulna a Rajshahi per tenere dei comizi e alla stazione di Pakshi, nel distretto di Pabna, il treno fu attaccato con bombe rudimentali e colpi di armi da fuoco. Diversi passeggeri rimasero feriti. Per quella vicenda nel 1997 furono imputate 52 persone appartenenti al Partito nazionalista del Bangladesh (Bpn) e a forze politiche alleate; cinque di loro nel frattempo sono morte. In primo grado nove dirigenti e attivisti del Bnp e dei partiti alleati sono stati condannati a morte, 25 all’ergastolo e tredici a dieci anni di detenzione. Trenta degli imputati si trovavano già agli arresti. (Inn)