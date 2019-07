Tav: Molinari (Lega), stop 'no' M5s, rispettare contratto e accordi internazionali

- Per il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, "grazie ai 'no' dei 5S alle opere il Paese ha perso già abbastanza tempo". "La smettano di trovare ancora scuse sul Tav, che invece va realizzato nel rispetto del contratto di governo e degli accordi internazionali - afferma in una nota -. Ora avanti tutta senza 'se', senza 'ma' e senza ulteriori ritardi per consentire agli italiani di viaggiare di più e meglio, spendendo e inquinando meno". (Com)