Roma: De Priamo (Fd'I), tavolo tecnico beffa, grillini non vogliono salvare parco del Tintoretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tavolo tecnico messo in campo dai grillini solo dopo la grande mobilitazione dei cittadini che hanno chiesto di salvare il parco del Tintoretto dalla realizzazione di una inutile e costosa strada che attraverserebbe un'area verde di pregio ed un orto urbano molto apprezzato ed utilizzato e' giunto alla sconcertante conclusione che tutte le soluzioni alternative alla realizzazione della strada non sarebbero praticabili". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fd'I. "In realtà - aggiunge - è chiaro che le soluzioni alternative necessitano di una chiara scelta politica ed amministrativa che pur tendendo conto della convenzione urbanistica sottoscritta nel 2017 consenta di salvaguardare il parco. La sensazione è che il tavolo tecnico sia stato solo un contentino per arrivare ad un punto di non ritorno. A questo punto invitiamo la maggioranza grillina a scoprire le carte quando sarà discussa in aula la delibera che abbiamo presentato insieme ai cittadini e che è aperta anche alla loro sottoscrizione. In caso contrario si assumeranno la responsabilità di condannare il parco e l'orrore urbano alla faccia della sostenibilità ambientale".(Com)