Medio Oriente: Shin Bet, arrestato arabo-israeliano per pianificazione attacco terroristico

- Il servizio di sicurezza interno israeliano, Shin Bet, ha reso noto oggi la cattura di un arabo-israeliano, Adel Abu Hadayeb, che stava pianificando di compiere un attacco terroristico in un albergo ad Ashdod per conto del movimento palestinese Hamas. Abu Hadayeb, 20 anni, originario della città meridionale beduina di Rahat, è stato incriminato oggi nel tribunale distrettuale di Beersheba per un presunto tentativo di compiere un attacco terroristico nell'Hotel Leonardo di Ashdod. Secondo lo Shin Bet, Abu Hadayeb sarebbe diventato un sostenitore di Hamas dopo essere stato influenzato dai materiali di propaganda online. Lo Shin Bet spiega che la presunta radicalizzazione di Abu Hadayeb fa parte di una tendenza che vede cittadini israeliani essere "influenzati dalla propaganda di Hamas diffusa sui social network e attraverso i media palestinesi". (Res)