Mafia: D'Uva (M5s), lotta antimafia non muore mai

- Il capogruppo a Montecitorio del Movimento cinque stelle, Francesco D'Uva, su Twitter ricorda la figura di Boris Giuliano: "40 anni fa cosa nostra uccideva il capo della squadra mobile di Palermo, Boris Giuliano. Oggi non c'è tributo migliore degli arresti degli ultimi giorni, in Italia e Usa, degli stessi soggetti su cui, tra i tanti, Giuliano investigava. La lotta antimafia non muore mai".(Com)