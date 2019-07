Tav: Rixi (Lega), basta tentennamenti, da M5s ci aspettiamo ravvedimento operoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Tav basta stop e tentennamenti. Il responsabile Infrastrutture della Lega, Edoardo Rixi, si unisce agli esponenti del suo partito che dopo l'assalto dei NoTal al cantiere sono tornati a far pressione sul Movimento 5 stelle e a chiedere - il vicepremier Matteo Salvini in testa - l'accelerazione dei lavori. "Il Nord Ovest e l'intero Paese hanno assoluta necessità di portare avanti il completamento dei corridoi europei - dice Rixi in una nota - L'Alta velocità Torino-Lione è un tassello indispensabile per il corridoio europeo V Lisbona-Kiev. Non bisogna più perdere tempo: occorre procedere spediti sul cronoprogramma di realizzazione di un'opera che consente di dare maggiore penetrazione sui mercati alle nostre imprese, alle nostre merci, riducendo i costi per gli operatori e per i pendolari, abbattendo l'inquinamento e favorendo una vera intermodalità ferro-gomma. I progetti possono essere migliorati, ma non devono essere fermati: ci aspettiamo un ravvedimento operoso anche dai Cinque Stelle". (Com)