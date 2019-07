Minori: Bonafede, istituirò una squadra speciale di giustizia per la protezione dei bambini

- Alla luce dei fatti di Bibbiano, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, annuncia l'istituzione di una squadra speciale per tutelare e difendere i bambini. "Mai più - scrive su Facebook -. Quanto emerso nell’inchiesta 'Angeli e demoni' su Bibbiano non deve accadere mai più. È un impegno che ho preso, per quanto riguarda le mie competenze, anche di fronte al Parlamento e che ho intenzione di portare avanti con la massima determinazione. La magistratura farà i propri approfondimenti in piena autonomia e indipendenza ma è evidente a tutti che il caos degli affidamenti, spezzettato tra le varie competenze e ulteriormente stravolto da conflitti di interesse e collegamenti malati con la politica, non può più proseguire. È necessario portare avanti investimenti e modifiche di legge per tutelare e proteggere i bambini. La giustizia farà il suo dovere. E sarà inflessibile. Domattina firmerò l’atto con cui istituirò al ministero una 'Squadra speciale di giustizia per la protezione dei bambini'”. (segue) (Com)