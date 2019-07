Nord Macedonia-Grecia: premier Zaev, Atene "amico e partner strategico" dopo accordo di Prespa

- Dopo l'accordo di Prespa, siglato nel giugno 2018, la Grecia è diventata “un nuovo amico e partner strategico” . Lo ha dichiarato il premier macedone Zoran Zaev in un’intervista rilasciata all’emittente greca “Alfa”. “L’accordo potrebbe essere buono o meno buono a seconda dei punti di vista, quel che conta è che non torneremo indietro”, ha detto il primo ministro macedone, ricordando che dall’entrata in vigore dell’accordo i due paesi non hanno perso nulla, al contrario hanno avuto solo benefici. “Il commercio fra i due paesi è aumentato del 20,5 per cento in un solo anno e i cittadini della Repubblica della Macedonia del Nord effettueranno un milione di visite in più in Grecia quest’anno”, ha aggiunto Zaev, sottolineando che l’accordo è ormai irreversibile e faciliterà inoltre gli investimenti reciproci nei due paesi. Quanto al nuovo premier greco Kyriakos Mitsotakis, è un “politico esperto” che sicuramente pensa al bene del suo paese e dell’intera regione dei Balcani, ha detto Zaev. (segue) (Mas)