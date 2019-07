Nord Macedonia-Grecia: premier Zaev, Atene "amico e partner strategico" dopo accordo di Prespa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo di Prespa è stato siglato il 12 giugno 2018 tra la Grecia e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) con cui quest’ultima ha cambiato nome in Repubblica di Macedonia del Nord. Il 30 settembre 2018 si è svolto nella Macedonia del Nord un referendum confermativo non vincolante al quale il 94,18 per cento dei votanti ha votato a favore del cambiamento del nome, tuttavia non è stato raggiunto il quorum necessario del 50 per cento avendo raggiunto solo il 36,91 per cento degli elettori. Il primo ministro Zaev ha comunque deciso di andare avanti nelle procedure per il cambio del nome riuscendo a far approvare in parlamento la revisione costituzionale nel gennaio scorso. Anche la Grecia ha approvato l'accordo pochi giorni dopo. In base all’accordo, è previsto anche l’ingresso della Macedonia del Nord nella Nato e nell'Unione europea nel 2025. (Mas)