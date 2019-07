Kosovo: premier Haradinaj, liberalizzazione visti Ue è questione di giorni (3)

- Il governo del Kosovo ha dato il via libera a inizio maggio alla creazione di un gruppo di lavoro per la cooperazione con il ministero dell'Interno della Germania al fine di armonizzare gli standard relativi alla liberalizzazione dei visti. Secondo quanto annunciato dal premier Haradinaj, il presidente del gruppo di lavoro è Selim Selimi. Secondo Haradinaj, la Germania sostiene la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari nell'area Schengen e presto ci saranno sviluppi positivi."Il Kosovo è il solo paese in Europa con una libertà di movimento limitata e questo non è in accordo con i valori dell'Ue", ha dichiarato nei giorni scorsi il ministro per l'Integrazione europea del Kosovo Hoxha. Secondo il ministro kosovaro, è comprensibile che l'Ue non voglia prendere decisioni sulla liberalizzazione dei visti considerando il prossimo appuntamento con le elezioni europee a fine maggio ma dopo il voto, a modo di vedere di Hoxha, Bruxelles dovrà prendere delle decisioni in merito. (segue) (Kop)