Kosovo-Serbia: presidente parlamento Pristina, nessun accordo senza sostegno Usa (3)

- "Non sarà possibile alcun accordo tra Pristina e Belgrado se la Serbia continuerà a minare la sovranità e l'integrità territoriale del Kosovo", ha detto nelle scorse ore il presidente del Parlamento kosovaro, Kadri Veseli, in un’intervista all’emittente “Voice of America” in albanese nel corso della sua visita negli Stati Uniti. "La soluzione è: la Serbia dovrebbe riconoscere lo stato indipendente e sovrano del Kosovo sul territorio esistente. Allo stesso tempo, riconosceremo lo stato della Serbia. Sosteniamo l'apertura di una nuova era, un'era di cooperazione e comunicazione", ha affermato Veseli. (segue) (Kop)