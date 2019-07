Kosovo-Serbia: presidente parlamento Pristina, nessun accordo senza sostegno Usa (5)

- Sulla posizione espressa dal primo ministro Ramush Haradinaj, a favore del mantenimento della misura dei dazi, Veseli ha dichiarato: "Siamo una coalizione, ma abbiamo anche le nostre differenze concettuali su come vedo la questione delle tariffe e il dialogo. E c'è un pragmatismo quando difendo il mio interesse non consentendo mai la comunicazione con la Serbia (…). Questa è la differenza tra me e il primo ministro Haradinaj, che dovrebbe fare una tale distinzione. Quando parlo della Serbia, imporrò una tassa del 100 per cento, ma quando parliamo degli Stati Uniti e dell'Unione europea, dobbiamo essere più pragmatici, dobbiamo essere più saggi ". (segue) (Kop)