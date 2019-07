Serbia-Kosovo: Merkel, "nubi scure" su dialogo dopo imposizione dazi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Merkel ha infine precisato che è importante compiere dei progressi nell'avvicinamento dei paesi della regione all'Unione europea, e che è indispensabile guardare ai paesi dei Balcani occidentali come ad una parte d'Europa e in un medio termine come Stati membri dell'Ue. "Se guardiamo alla mappa geografica, tutti i paesi dei Balcani occidentali sono circondati da Stati membri Ue. E' nel nostro interesse che gli Stati della regione ottengano una prospettiva europea", ha concluso. (Seb)