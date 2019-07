Kosovo: premier dimissionario Haradinaj, non ci saranno vuoti di potere

- Il governo del Kosovo continuerà a completare i propri compiti senza vuoti di potere: lo ha assicurato il premier kosovaro Ramush Haradinaj, annunciando le sye dimissioni dopo essere stato convocato a L'Aja dal Tribunale speciale che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). "Non è stata una decisione facile; questa è la realtà", ha dichiarato Haradinaj in conferenza stampa spiegando che non avrebbe potuto svolgere l'incarico di primo ministro essendo al contempo tra i sospettati del Tribunale speciale dell'Aja. Haradinaj non ha comunque escluso elezioni anticipate. "Il Kosovo deve essere pronto per le elezioni", ha detto invitando "altri" a comprendere che "siamo uno Stato sovrano". "Le responsabilità passano ora al presidente per avviare le consultazioni per una data delle elezioni", ha dichiarato Haradinaj. (Kop)